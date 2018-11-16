“Enflasyonla mücadelede herkese görev düşüyor” 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın öncülüğünde başlatılan “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı desteklediklerini belirten Aydeniz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydeniz, “Bu dönemde birlik ve beraberlik içinde herkese görev düşüyor. Toplumun tüm kesimlerinin bu mücadeleye destek vermesi gerek” dedi.

Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) 7’nci Dönem Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aydeniz, sorularımızı yanıtladı.

Türk ekonomisinin son dönemde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle başlatılan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programını değerlendirebilir misiniz?

Türkiye’nin yaşadığı şu zor dönemde ülkede herkese önemli görevler düşüyor. Kur ve faizin hızlı artışıyla hareketlenen enflasyona karşı başlatılan mücadeleyi önemli buluyoruz. Programı, enflasyonla mücadeledeki en kritik adımlardan biri olarak görüyoruz. Özellikle başlatılan asgari yüzde 10 indirim kampanyasının başarıya ulaştığını görüyoruz. Hükümet ve iş dünyasının kenetlenerek bu sıkıntılı günleri birlik ve beraberlikle aşacağına inanıyoruz.

Mücadele programı kapsamında alınan tedbirler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Enflasyonla etkin mücadele için alınan ekonomik tedbirlerin başarıya ulaşması için yapıcı yaklaşım ve ortak akılla hareket edilmesi gerekliliğini düşünüyoruz. Hükümetin attığı önemli adımlar var. Ama enflasyonla mücadele tek başına yapılamaz. Bu dönemde birlik ve beraberlik içinde herkese görevler düşüyor. Toplumun tüm kesimlerinin topyekûn bu mücadeleye destek vermesi gerekiyor.

ADIMLAR PİYASAYI RAHATLATTI

Hükümetin attığı adımlar piyasaları rahatlamaya başladı. Ekonominin en kısa sürede toparlanacağına inancımız tam. Teşviklerle sanayiyi güçlendiren, üretim, istihdam ve ihracatı arttıran, aynı zamanda AR-GE faaliyetlerine önem veren bir yaklaşımın sergilendiğini görüyoruz. Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin daha da ileriye taşınacağını düşünüyoruz.

Bununla birlikte Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan üretim odaklı büyüme hedefi ve katma değeri yüksek üretim anlayışı, ekonomiyi desteklemede önem arz ediyor. Aynı zamanda enflasyonla mücadeleye destek için yapılan KDV ve ÖTV’deki indirimler piyasayı hareketlendirdi. Reformların hızlı adımlarla hayata geçirilmesi de önemli bir nokta.

Son birkaç yıldır Türkiye’nin güçlenmesiyle birlikte hem sosyal hem de ekonomik saldırılar yaşıyoruz. Türkiye bunlarla yaşamayı öğrenecek mi sizce?

Bence Türkiye, krizlerle yaşamayı her boyutuyla öğrendi. Ülkemiz her krizden güçlü bir şekilde çıkmıştır. Bunu da güçlü bir şekilde atlatacaktır. Dünya, Türkiye’nin büyümesini istemiyor ve ülkenin güçlenmesinden rahatsız. Birlik ve beraberlik içerisinde bunu da atlatacağız.

HÜKÜMETE DESTEK VERİLMELİ

Bu süreçlerde sivil toplum kuruluşları ile derneklere önemli işler düşüyor. Derneklerin bu dönemde yapması gerekenler nelerdir?

Hükümetin yanında olup, hükümete destek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Türk Lirası kullanımı konusunda özendirici olmalılar. Sivil toplum kuruluşlarının bu dönemde kenetlenerek yapıcı ve kararlı olması, seslerini daha çok çıkarması, dik durması ve eleştiriden çok yapıcı olması gerekiyor.

Ankara ekonomisi, sanayileşmeyle birlikte büyümeye devam ediyor. Bu döviz krizi, Ankaralı iş adamlarının yatırım yapmasını durdurmalı mı? Girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Girişimci ruhu hiçbir zaman kaybetmemeliler. Bu tür spekülasyon veya hareketlerde girişimciler daha dik durmalı, boyun eğmemeli ve mücadele etmelidir diye düşünüyorum. Ve tabii ki de yatırımlarına devam etmelidir.

Murat Aydeniz olarak, Ankara’yı nasıl değerlendirirsiniz?

Ankara sanayi açısından büyük bir atılım yaptı. Buna bağlı olarak da iş imkanları daha da arttı. Eskiye göre Ankara’nın çok geliştiğini söyleyebiliriz. Yapılaşma konusunda da büyük bir gelişim gösterdi. Ankara göç alan bir kent haline geldi. Sürekli nüfus artıyor. Tabi ki, siyasetin, bakanlıkların Ankara’da olması, aynı zamanda Ankara’nın Başkent olması da kente büyük değer katıyor.