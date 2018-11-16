“Enflasyonla mücadelede herkese görev düşüyor”
Aydeniz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydeniz, “Kur ve faizin hızlı artışıyla hareketlenen enflasyona karşı başlatılan mücadeleye önem verdiklerini belirterek, hükümet ve iş dünyasının kenetlenerek bu sıkıntılı günleri birlik ve beraberlikle aşacağına inandıklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın öncülüğünde başlatılan “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı desteklediklerini belirten Aydeniz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydeniz, “Bu dönemde birlik ve beraberlik içinde herkese görev düşüyor. Toplumun tüm kesimlerinin bu mücadeleye destek vermesi gerek” dedi.
Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) 7’nci Dönem Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aydeniz, sorularımızı yanıtladı.
Türk ekonomisinin son dönemde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle başlatılan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programını değerlendirebilir misiniz?
Türkiye’nin yaşadığı şu zor dönemde ülkede herkese önemli görevler düşüyor. Kur ve faizin hızlı artışıyla hareketlenen enflasyona karşı başlatılan mücadeleyi önemli buluyoruz. Programı, enflasyonla mücadeledeki en kritik adımlardan biri olarak görüyoruz. Özellikle başlatılan asgari yüzde 10 indirim kampanyasının başarıya ulaştığını görüyoruz. Hükümet ve iş dünyasının kenetlenerek bu sıkıntılı günleri birlik ve beraberlikle aşacağına inanıyoruz.
Mücadele programı kapsamında alınan tedbirler hakkında neler düşünüyorsunuz?
Enflasyonla etkin mücadele için alınan ekonomik tedbirlerin başarıya ulaşması için yapıcı yaklaşım ve ortak akılla hareket edilmesi gerekliliğini düşünüyoruz. Hükümetin attığı önemli adımlar var. Ama enflasyonla mücadele tek başına yapılamaz. Bu dönemde birlik ve beraberlik içinde herkese görevler düşüyor. Toplumun tüm kesimlerinin topyekûn bu mücadeleye destek vermesi gerekiyor.
ADIMLAR PİYASAYI RAHATLATTI
Hükümetin attığı adımlar piyasaları rahatlamaya başladı. Ekonominin en kısa sürede toparlanacağına inancımız tam. Teşviklerle sanayiyi güçlendiren, üretim, istihdam ve ihracatı arttıran, aynı zamanda AR-GE faaliyetlerine önem veren bir yaklaşımın sergilendiğini görüyoruz. Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin daha da ileriye taşınacağını düşünüyoruz.
Bununla birlikte Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan üretim odaklı büyüme hedefi ve katma değeri yüksek üretim anlayışı, ekonomiyi desteklemede önem arz ediyor. Aynı zamanda enflasyonla mücadeleye destek için yapılan KDV ve ÖTV’deki indirimler piyasayı hareketlendirdi. Reformların hızlı adımlarla hayata geçirilmesi de önemli bir nokta.
Son birkaç yıldır Türkiye’nin güçlenmesiyle birlikte hem sosyal hem de ekonomik saldırılar yaşıyoruz. Türkiye bunlarla yaşamayı öğrenecek mi sizce?
Bence Türkiye, krizlerle yaşamayı her boyutuyla öğrendi. Ülkemiz her krizden güçlü bir şekilde çıkmıştır. Bunu da güçlü bir şekilde atlatacaktır. Dünya, Türkiye’nin büyümesini istemiyor ve ülkenin güçlenmesinden rahatsız. Birlik ve beraberlik içerisinde bunu da atlatacağız.
HÜKÜMETE DESTEK VERİLMELİ
Bu süreçlerde sivil toplum kuruluşları ile derneklere önemli işler düşüyor. Derneklerin bu dönemde yapması gerekenler nelerdir?
Hükümetin yanında olup, hükümete destek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Türk Lirası kullanımı konusunda özendirici olmalılar. Sivil toplum kuruluşlarının bu dönemde kenetlenerek yapıcı ve kararlı olması, seslerini daha çok çıkarması, dik durması ve eleştiriden çok yapıcı olması gerekiyor.
Ankara ekonomisi, sanayileşmeyle birlikte büyümeye devam ediyor. Bu döviz krizi, Ankaralı iş adamlarının yatırım yapmasını durdurmalı mı? Girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Girişimci ruhu hiçbir zaman kaybetmemeliler. Bu tür spekülasyon veya hareketlerde girişimciler daha dik durmalı, boyun eğmemeli ve mücadele etmelidir diye düşünüyorum. Ve tabii ki de yatırımlarına devam etmelidir.
Murat Aydeniz olarak, Ankara’yı nasıl değerlendirirsiniz?
Ankara sanayi açısından büyük bir atılım yaptı. Buna bağlı olarak da iş imkanları daha da arttı. Eskiye göre Ankara’nın çok geliştiğini söyleyebiliriz. Yapılaşma konusunda da büyük bir gelişim gösterdi. Ankara göç alan bir kent haline geldi. Sürekli nüfus artıyor. Tabi ki, siyasetin, bakanlıkların Ankara’da olması, aynı zamanda Ankara’nın Başkent olması da kente büyük değer katıyor.
YERLİ ÜRETİM YERLİ TÜKETİM
Yerli üretim hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yerli üretim ülkemiz için çok büyük önem arz ediyor. İçinde bulunduğumuz durumda bunu destekliyor. Yerli üretim kadar yerli tüketim de şart. Bu süreçte başlayan yerli tüketim atağını devam ettirebilmek çok önemli. Yerli üreticilerin yaşayabilmesi için öncelikle tüketimin de yerli olması gerekiyor. Yerli üretim kullanımına yönelik teşviklerin çoğaltılmasını bekliyoruz. Hükümetin bu yönde çalışmalarını geliştirmesi şart. Ulusal üretimin ekonomiye katkısı kadar ülke prestijine katkısının büyük olduğunu unutmamalıyız.
ANKARA’YI YAŞAMAK LAZIM
“Ankara’nın en güzel yanı İstanbul’a geri dönülmesidir” deniyor. Siz bu söze katılıyor musunuz? Sizin gözünüzde Ankara nerede?
Ankara’mızda sadece deniz eksik.
Benim için Ankara ayrı bir güzel. Ankara’da ayrı bir yaşam şekli var. Ankara daha mütevazı, daha sakin, daha farklı bir şehir. Ankara’yı yaşamak lazım.
Önemli sivil toplum kuruluşu ANGİAD’da birçok görevde bulundunuz. ANGİAD’ın sizin için öneminden bahseder misiniz?
Önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen ANGİAD ailesi benim için büyük bir öneme sahip. Derneğin Ankara için önemli olduğunu da biliyorum. Ben ANGİAD 7’nci Dönem Yönetim Kurulu Başkanı’yım. Aynı zamanda ANGİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Onursal üyeyim. Asker disipliniyle, her zaman yeni yönetimlere, yeni başkana, yeni ekibe deneyimlerimizi fikirlerimizi aktarmaktayız. Yüksek İstişare Kurulu’nda da fikirlerimi sunmaktayım. Biliyorsunuz Ocak ayında ANGİAD’da başkanlık seçimi var. Birbirinden değerli arkadaşlarımız aday olduğunu açıkladı. Hepsine başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, kim başkan olursa olsun ANGİAD’ı hep yukarı taşıyacaktır.
İş hayatınızda kuralcı biri misiniz?
Başarıda, dürüstlüğün ve çalışmanın çok önemli rol oynadığına inanıyorum. Aldığımız kararlar, izlediğimiz tutumlar başarımıza yön veriyor. Yaşamımda dürüstlük hep ön planda olmuştur. Dürüstlükten asla taviz vermedim. Eğer bir insan dürüst olmazsa hep kaybeder. Hayatın her alanın da bir duruşunuzun olması gerektiği inancıyla hareket ediyorum. Eğer bir duruşunuz yoksa ilerleyemezsiniz. Bunun yanında çalışkan olmak çok önemli. Başarı, tesadüflerle elde edilmez. O yüzden çalışmak ve yeniliklere açık olmak gerekiyor.
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