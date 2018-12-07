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Engelsiz başkent 

Engelli bireylerin de diğer insanlar gibi tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanması için çalışmalar yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yeni projelerle engelleri birer birer ortadan kaldırıyor.

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Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ‘Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi’ne üye 35 bin 187 engelli vatandaş, sağlık, eğitim, ekonomi, sosyal ve kültürel alanlarda ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde giderebiliyor. Engelli bireylerin kent içinde başkasına ihtiyaç duymadan rahatça dolaşmasını sağlayacak tedbirleri alarak, yaya yollarına sarı şeritler (iz yolları) çeken, engelli rampaları ve asansörleri yapan, trafiği engelliler için yeniden düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel çalışmalar da dahil sayısız hizmeti bir arada yürütüyor. Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kayıtlı üyeler kendilerine sunulan imkanlar sayesinde hem birçok ihtiyacını karşılıyor, hem de sosyal hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer alabilmenin ayrıcalığını yaşıyor.  Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında da birçok hizmeti engellilerle buluşturdu. Kimi üyenin tek bir hizmetten kiminin ise tüm hizmetlerden bir arada faydalanabildiği Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sağladığı kolaylıklar şöyle: Engelli asansörlü araç hizmeti, evde temizlik ve bakım, ev içi tamirat, evde sağlık, rehberlik, refakat ve danışmanlık, fizyoterapi-hidroterapi, tatil kampları ve sosyal yardım. 

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