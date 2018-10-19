Etimesgut’un 2019 bütçesi 351 milyon TL

Yapılan görüşmeler sonunda, belediyenin 2019 mali yılı öngörülen bütçesi 351 milyon TL olarak kabul edildi. Belediye Başkanı Enver Demirel, bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Hizmet süresinde yaptığı 84 tesisi tek tek sayan Demirel, “O kadar çok tesis, park ve hizmet yaptık ki, atladığım olursa kusura bakmayınız” dedi. Etimesgut’un kaynaklarını son kuruşuna kadar Etimesgut’a hizmet için kullandıklarını belirten Demirel, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde adaylığı ilan edilen ilk isim olduğunu hatırlatarak, “Yaptığımız tüm bu yatırımlarımızla, hizmetlerimizle halkımızın karşısına çıkacağız. ‘Söz verdik, sizlerden onay aldık, çok çalıştık ve bunları yaptık diyeceğiz’. Nüfusu 600 bine ulaşan ve günden güne büyüyen, gelişen, güzelleşen ilçemizin nüfusu yakın gelecekte 1 milyona ulaşacak” dedi.