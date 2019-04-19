13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8115
  • 6,5519
  • 238.315
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Evim Evim Güzel Evim kampanyası başladı 

Her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Evim Evim Güzel Evim kampanyası bu yıl da birbirinden renkli etkinlikleri ve avantajlı kampanyalarıyla Anatolium ziyaretçileri ile buluşuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

5 Mayıs tarihine kadar devam edecek kampanyada Anatolium AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine IKEA’dan 30 TL değerinde hediye çeki veriyor. Alışverişin yanı sıra eğlenceli etkinlikleri ile de adından söz ettirmeyi başaran Anatolium AVM, ödüllü yarışmaları ile de ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatıyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin dikkatini çekecek ahşap avize yapımı, kalpli saksı yapımı, su kabağı süsleme gibi atölyeler ile monte-demonte yarışması, yemek masası düzenleme yarışması, salata yapma yarışması gibi eğlenceli etkinlikler Anatolium’da ziyaretçilerini bekliyor. 

 

Rusya´ya karşı insansız filo kuruyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili flaş talep

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili flaş talep

'Türkiye kilit partner'

'Türkiye kilit partner'

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Yeni emekliye Mayıs'ta bin 825 TL

Yeni emekliye Mayıs'ta bin 825 TL
 

POPÜLER HABERLER

Mısır’da keşfedildi! Tam 3 bin 500 yıllık...

Mısır’da keşfedildi! Tam 3 bin 500 yıllık...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA