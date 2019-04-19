Evim Evim Güzel Evim kampanyası başladı 

5 Mayıs tarihine kadar devam edecek kampanyada Anatolium AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine IKEA’dan 30 TL değerinde hediye çeki veriyor. Alışverişin yanı sıra eğlenceli etkinlikleri ile de adından söz ettirmeyi başaran Anatolium AVM, ödüllü yarışmaları ile de ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatıyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin dikkatini çekecek ahşap avize yapımı, kalpli saksı yapımı, su kabağı süsleme gibi atölyeler ile monte-demonte yarışması, yemek masası düzenleme yarışması, salata yapma yarışması gibi eğlenceli etkinlikler Anatolium’da ziyaretçilerini bekliyor.