Evim Evim Güzel Evim kampanyası başladı
Her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Evim Evim Güzel Evim kampanyası bu yıl da birbirinden renkli etkinlikleri ve avantajlı kampanyalarıyla Anatolium ziyaretçileri ile buluşuyor.
5 Mayıs tarihine kadar devam edecek kampanyada Anatolium AVM, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine IKEA’dan 30 TL değerinde hediye çeki veriyor. Alışverişin yanı sıra eğlenceli etkinlikleri ile de adından söz ettirmeyi başaran Anatolium AVM, ödüllü yarışmaları ile de ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatıyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin dikkatini çekecek ahşap avize yapımı, kalpli saksı yapımı, su kabağı süsleme gibi atölyeler ile monte-demonte yarışması, yemek masası düzenleme yarışması, salata yapma yarışması gibi eğlenceli etkinlikler Anatolium’da ziyaretçilerini bekliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.