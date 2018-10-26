‘Fırçamızın Senası’ Milli Kütüphane’de
Milli Kütüphane’de düzenlenen ‘Fırçamızın Senası’ konulu Tezhip Sergisi, Ankara’nın önemli isimlerini ve sanatseverleri buluşturdu.
Geleneksel sanatlarımızın en naif örneklerinden biri olan Tezhip sanatını, ’Hayret Makamından Hayat Makamına Sanatımız’ temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunan Ayfer Balaban, sergide yetiştirdiği kursiyerlerin eserlerine de yer verdi. Birbirinden güzel eserlere imza atan Balaban’ın kursiyerlerine, sergi öncesinde de icazetleri davetliler tarafından takdim edildi. Tezhip sanatına gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Balaban, sergide emeği geçenlere teşekkür ederken kursiyerlerine de başarılar diledi.
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