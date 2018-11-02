FOMGET yeni dönem dans kayıtları başladı  

Gençlerin sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerine yardımcı olmak, serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri çeşitli faaliyet alanları sunmak için hizmet veren FOMGET’in açtığı kursa başvurular, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği yarışmalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen birçok önemli dereceler elde eden FOMGET, kursiyerlerine de aynı imkânı sunuyor.

BÜYÜKŞEHİRİ TEMSİL EDECEK

Başarılı olan kursiyerler, yaklaşık 8 aylık kurs sonunda Büyükşehir Belediyesi adına yarışma ve gösterilere de katılabilecek. Uzman hocalar tarafından yurdun her yöresine ait dans eğitiminin verildiği kurslarda bir yandan yeni dansçılar yetiştirilirken, bir yandan da kültürümüzün vazgeçilmez öğesi olan halk danslarının geniş kitlelere yaygınlaştırılarak unutulmasının da önüne geçiliyor. Şafaktepe Kültür Merkezi’nde yapılan kayıtlara 16-30 yaş aralığında halk dansına gönül verenler başvuruda bulunabilecek. FOMGET’te ayrıca 30 yaş üzeri Ankaralılar için hobi kursları da yer alıyor.