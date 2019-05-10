Gala Batıkent'ten annelere özel fiyat

Sosyal donatıları ve yatırım fırsatıyla Ankaralılar’ın ilgi odağı olan Gala Batıkent Projesi, bölgesinde lider konumda. Yıllardır Ankara’da gayrimenkul sektöründe başarılı çalışmalarla arından söz ettiren Kızıltoprak Gayrimenkul imzasıyla hayata geçen projede, toplam bin 675 daire bulunuyor.

Kızıltoprak Gayrimenkul şimdi Anneler Günü’8ne özel bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında Gala Batıkent’ten daire satın alan tüm annelere ve anne adaylarına yüzde 15 indirim sağlanıyor. Anneler Günü kampanyası sadece 4 gün sürecek.

HER YÖNÜYLE AVANTAJLI

Gala Batıkent Proje Müdürü Nalan Başarı, inşası tamamlanan projede her bütçeye uygun ödeme seçenekleri sunduğunu söyledi. Başarı, “Gala Batıkent’te 1+1 ve 2+1 daire seçenekleriyle düşük bütçeyle karlı yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturduk. Projemizde bulunan sosyal özellikler ise hane sakinlerinin evlerinden dışarı çıkmadan birçok aktiviteyi yapmalarına imkan tanıyor” dedi. 17 bloktan oluşan Gala Batıkent’te kapalı yüzme havuzu, SPA merkezi (sauna + Fin hamamı), donanımlı fitness salonu (pilates ve jimnastik alanları), masa tenisi, bilardo, hobi atölyesi, toplantı salonu, amfi tiyatro, cep sinema salonu, bisiklet parkuru, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun parkı gibi alanlar bulunuyor. Batıkent’in kalbinde adeta yeni bir semt oluşturan projedeki dairelerin 461 tanesi 2+1, bin 214 tanesi ise 1+1 olarak tasarlandı. Gala Batıkent dairelerin yanı sıra 34 adet de ticari alana sahip. Akıllı ev sitemiyle donatılan proje, lokasyon anlamında hastane, okul, metro ve pazara yakın olması da ev sahiplerinin ihtiyacı olan her şeye anında ulaşabilmesine de imkan tanıyor.