Genç aşçılardan yerli üretim çağrısı
Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Gençlik Kolları 1’inci İstiare Toplantısı’na yerli ve milli üretim damgasını vurdu.
TAŞPAKON Başkanı Gökhan Tufan, milli ve yerli üretimin artık devlet politikası olduğuna dikkati çekti. Tufan, milli değerlere sahip çıkmak adına halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi. Tufan, milli ve yerli tüketimi arttırmak, Türk mutfağına ve değerlerine sahip çıkmak adına TAŞPAKON ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu işbirliğiyle, 81 ildeki mülki amirlikler, yerel yönetimler ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile çok önemli bir projeye adım atmaya hazırlandıklarını söyledi.
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