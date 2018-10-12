Genç aşçılardan yerli üretim çağrısı  

TAŞPAKON Başkanı Gökhan Tufan, milli ve yerli üretimin artık devlet politikası olduğuna dikkati çekti. Tufan, milli değerlere sahip çıkmak adına halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi. Tufan, milli ve yerli tüketimi arttırmak, Türk mutfağına ve değerlerine sahip çıkmak adına TAŞPAKON ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu işbirliğiyle, 81 ildeki mülki amirlikler, yerel yönetimler ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile çok önemli bir projeye adım atmaya hazırlandıklarını söyledi.