Genç girişimciler 10 dakika nefes aldı

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin, Ankara’nın en önemli iş ve tecrübe paylaşım organizasyonlarından biri haline gelen İş’te Fırsat Toplantısı’nın 39’ncusu yapıldı. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği toplantıya, yönetim kuruluyla birlikte ev sahipliği yapan Başkan Nezih Allıoğlu, açılış konuşmasında GGYD’nin üye sayısının 500’e yaklaştığını söyledi. Allıoğlu, “Üye sayımızın bu denli hızla artmasının en önemli nedenlerinden biri düzenlediğimiz nitelikli organizasyonlar ve bu organizasyonların üyelerimizin ekonomik ve sosyal yaşamına değer katmasıdır” dedi.

YAPISAL REFORMLARI BEKLİYORUZ

İş’te Fırsat Toplantısı’nın bu anlamda Türkiye’nin en etkili organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Allıoğlu, “Bir önceki toplantımızın Türk Alman İş Zirvesi’ne dönüşmesi, toplantıya gösterilen olağanüstü ilgi, bu düşüncemizi güçlendirmektedir” diye konuştu. Başkan Allıoğlu konuşmasında ülke gündemine ilişkin de önemli mesajlar verdi. Yerel seçimlerini tamamlayan Türkiye’nin, önümüzdeki 4 buçuk 5 yılı seçimsiz gündemle, yalnızca ekonomiye odaklanarak geçirmesi gerektiğini belirten Nezih Allıoğlu, “Somut yapısal reformların biran evvel işlerlik kazandığı, üretim ve istihdam artışına dönük radikal adımların atıldığı bir yönetim tarzına gereksinim var” ifadelerini kullandı.

GGYD’nin toplantısında ekonomik faaliyetlere ilişkin konuşma ve sunumların ardından Nefes Eğitmeni Eczacı Burcu Hatipoğlu tarafından sıra dışı bir etkinlik yapıldı. Genç girişimcilere doğru nefes almanın ölümcül hastalıklar dâhil 50’ye yakın hastalığı önlediğini söyleyen Hatipoğlu, “Doğru nefes almak bu kadar önemliyken maalesef toplumun yüzde 90’ı nefes kapasitelerinin sadece yüzde 30’unu kullanıyor. Duygu ve düşüncelerimizin pozitife dönüşmesini sağlayan, fiziksel sağlığımızla direkt ilgisi olan derin nefesle acıların da yüzde 50-60 azaldığını söylemek mümkündür” dedi. Nefes Eğitmeni Burcu Hatipoğlu konuşmasının ardından genç girişimcilere 10 dakikalık bir terapi uyguladı. Salondaki 200’ü aşkın konuk aynı anda gözlerini kapatarak eğitmenler eşliğinde derin nefes terapisi yaptı. Terapi sona erdiğinde katılımcılar yaşadıkları heyecan ve vücutlarındaki değişimle ilgili deneyimlerini paylaştı.