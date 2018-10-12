Genç girişimcilerden Güneydoğu çıkarması

Derneğin hafta sonu düzenlediği geziye aralarında GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu ve Yönetim Kurulu’nun da bulunduğu çok sayıda üye aileleriyle birlikte katıldı. Dernek üyeleri 4 şehri kapsayan Güneydoğu gezisinde çok keyifli, çok renkli, unutulmaz anlar yaşandı. Bir buçuk Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır’ı gezen genç girişimciler, uğradıkları her noktada bir kez daha ülkemizin doğal güzelliklerine, zenginliğine hayran kaldı, farklı kültürlerle buluşmanın ayrıcalığını yaşadı.

HASANKEYF’E HAYRAN KALDILAR

Urfa’da Hz. İbrahim Makamı, Ayn-ı Zeliha, Halil Ül Rahman Gölü (Balıklı Göl) ve camisini ziyaret eden genç girişimciler, medeniyetler beşiği Mardin’de ise Kasımiye ve Zinciriye Medresesi, binlerce yıllık tarihin dar sokaklardaki taş evleri, Mardin Çarşısı’nı, Ulu Camii ve Tarihi PTT Binası’nı gezdi. Ankaralı girişimcilerin Midyat gezisi de etkileyici oldu. Deyrulzafaran Manastırı’nı gördükten sonra Midyat’a geçen üyeler Gümüşçüler Çarşısı’ndaki alışverişin ardından Hasankeyf’e ulaştı. Ilısu Barajı altında kalacak olan Batman’ın 12 bin yıllık bir geçmişe sahip tarihi ilçesi Hasankeyf’te heyecan ve mutlulukla üzüntüyü bir arada yaşayan genç girişimciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hızlı Güneydoğu turuna çok şey sığdıran dernek üyeleri, sıra gecesinde ise doyasıya eğlendi. Güneydoğu turu Diyarbakır gezisiyle noktaladı.