Genç yetenekler ASO’da sergi açtı 

Ankara Sanayi Odası (ASO) Kültür Merkezi 6 genç sanatçının eserlerinden oluşan Genç Yetenekler Karma Resim ve Heykel Sergisi’nin ev sahipliği yapıyor. Serginin açılışında konuşan ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, “Ankaralı sanatseverlerin buluşma noktası haline gelen Kültür Merkezi’nde son olarak 6 genç sanatçının eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimizin sanata olan ilgisinin artması için de mekanımızı onlara açarak destek oluyoruz. Bu güzel eserleri bizlerle buluşturdukları için hepsini yürekten kutluyorum” dedi. Açılışının ardından Çağlayan, sergide yer alan 53 eseri inceleyerek, sanatçılardan bilgi aldı. 7 Kasım tarihine kadar açık kalacak olan sergide Banu Taşkent, Emirhan Candan, Ertuğrul Berberoğlu, Seda Koçlar, Zeynel A. Koşarca, Tuğba Renkçi Taştan’ın eserleri yer alıyor.