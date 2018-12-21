Gençlerden türkü şöleni

Keçiören Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Türk Halk Müziği Konseri, kültürel bir şölen yaşattı. Her yöreden türkülerin seslendirildiği konserde sahne alan Ankara Devlet Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, yoğun ilgi gördü. Konserde ‘Keçiören İçin Söyle Projesi’nin video klibi de gösterime sunuldu. Klip, izleyenlerden büyük alkış aldı. Koro şefliğini Hasan Basri Dumlupınar’ın yaptığı Türk Halk Müziği Konseri’nde ise birçok yöreye ait türkü seslendirildi. Salona zaman zaman hüzün, zaman zaman da keyifli anlar hakimdi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Türk Halk Müziği Konseri’miz geleneklerimizi geleceğe taşıyan bir değer olarak halkımızın nezdinde karşılık buluyor. Yoğun ilgi gören konserlerimizi yaygınlaştırarak ilçemizin her noktasına taşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediğimiz konserlerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.