Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Gençlerden türkü şöleni

Keçiörenliler, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’nun verdiği konserde hem hüzünlendi, hem de keyifli anlar yaşadı. Konserde her yöreden türküler seslendirildi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Keçiören Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Türk Halk Müziği Konseri, kültürel bir şölen yaşattı. Her yöreden türkülerin seslendirildiği konserde sahne alan Ankara Devlet Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, yoğun ilgi gördü. Konserde ‘Keçiören İçin Söyle Projesi’nin video klibi de gösterime sunuldu. Klip, izleyenlerden büyük alkış aldı. Koro şefliğini Hasan Basri Dumlupınar’ın yaptığı Türk Halk Müziği Konseri’nde ise birçok yöreye ait türkü seslendirildi. Salona zaman zaman hüzün, zaman zaman da keyifli anlar hakimdi. 

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Türk Halk Müziği Konseri’miz geleneklerimizi geleceğe taşıyan bir değer olarak halkımızın nezdinde karşılık buluyor. Yoğun ilgi gören konserlerimizi yaygınlaştırarak ilçemizin her noktasına taşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediğimiz konserlerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA