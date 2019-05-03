21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9716
  • 6,6838
  • 245.735
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Gençlerle Dost’ça kariyer sohbeti 

Dostluk Kulüpleri Platformu tarafından, Dost Kariyer Günü’nün ikincisi Ankara’da düzenlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisleri’ndeki etkinlikte; alanında uzman kariyer sahibi insanlar ve akademisyenler; üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Hukuk, sağlık, tıp, mimarlık-iç mimarlık-güzel sanatlar, eğitim bilimleri, iktisadi idari bilimler, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği gibi birçok başlıkta oluşturulan meslek masalarında kariyer sahibi konuşmacılar, üniversiteli gençlerle mesleki tecrübelerini paylaştı, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Dostluk Kulüpleri Platformu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Bölümü’nden Doç. Dr. Ferhat Canpolat, etkinliğin, üniversiteliler ile kariyer sahibi insanları bir masa etrafında buluşturmaya yönelik, sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi. Canpolat, “Amacımız önce tanışıklığı sonra da mesleki anlamda etkileşimi sağlamak” dedi.   

Yaya geçidini kullanan engelliye otomobil çarptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ayvalık'ta facia: 9 ölü

Ayvalık'ta facia: 9 ölü

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında flaş gelişme

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında flaş gelişme

Yürek dayanmaz... En acı veda

Yürek dayanmaz... En acı veda

Çin denizaltıları ABD'de endişe yarattı

Çin denizaltıları ABD'de endişe yarattı

O ilimizde böcek istilası! Vatandaşlar panik içinde

O ilimizde böcek istilası! Vatandaşlar panik içinde

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş
 

POPÜLER HABERLER

Sağlık Bakanlığı iftar ve sahur için örnek masa kurdu

Sağlık Bakanlığı iftar ve sahur için örnek masa kurdu

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez de Solucan Bank

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez de Solucan Bank

Bu görüntü Türkiye'den

Bu görüntü Türkiye'den

Türk Atak'ı mı, Amerikan Apache mi?

Türk Atak'ı mı, Amerikan Apache mi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA