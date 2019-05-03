Gençlerle Dost’ça kariyer sohbeti 

Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisleri’ndeki etkinlikte; alanında uzman kariyer sahibi insanlar ve akademisyenler; üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Hukuk, sağlık, tıp, mimarlık-iç mimarlık-güzel sanatlar, eğitim bilimleri, iktisadi idari bilimler, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği gibi birçok başlıkta oluşturulan meslek masalarında kariyer sahibi konuşmacılar, üniversiteli gençlerle mesleki tecrübelerini paylaştı, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Dostluk Kulüpleri Platformu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Bölümü’nden Doç. Dr. Ferhat Canpolat, etkinliğin, üniversiteliler ile kariyer sahibi insanları bir masa etrafında buluşturmaya yönelik, sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi. Canpolat, “Amacımız önce tanışıklığı sonra da mesleki anlamda etkileşimi sağlamak” dedi.