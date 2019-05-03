Gölbaşında lale zamanı

Mogan Gölü’nün kenarındaki Atatürk Sahil Parkı’nda açan laleler, Gölbaşı’nı ayrı bir güzelliğe bürüdü. Rengarenk açan laleler, Ankaralılar’ın yanı sıra, kente gelen turistlerin de ilgi odağı oldu. Laleler fotoğraf tutkunları için de vazgeçilmez bir obje oluşturdu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçenin Ankara’nın ‘Cennet Bahçesi’ olduğunu belirterek, “Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Mogan Gölü çevresinde açan lalelerimiz ilçemize harika bir güzellik veriyor. Tüm Ankaralıları, bu güzelliği görmeleri için Gölbaşı’na bekliyoruz” dedi.