Gürültüye geçit yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi halkın huzur ve güveni için her türlü çalışmayı titizlikle yürütüyor. O çalışmalardan bir de kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yapılan ‘Gürültü Değerlendirme’ denetimleri. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gürültü Değerlendirme Birimi, özelikle endüstri, işyeri, eğlence merkezlerine yönelik gelen gürültü şikâyetleri dikkatle inceliyor. Gürültü kaynaklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesinde yer alan ölçülerde olup olmadığı ise yapılan denetimler sırasında hassas cihazlarla tespit ediliyor.

Denetim ekipleri, şikâyete konu olan yere giderek hassas cihazlarla ölçüm yapıyor. Ekipler ayrıca canlı müzik ya da müzik yayını yapılan işyerlerine ruhsat izni verilmesi için de gürültü denetimi yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gürültü Değerlendirme Birimi, izin isteyen işletmelerin gürültü ölçüm raporlarını değerlendirdikten sonra sonucuna göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesine yönelik yazıyı ilçe belediyesine iletiyor. Yazı olumsuz ise işletme canlı müzik izin belgesi alamıyor. Eksikliklerin giderilmesi gerektiği de işletmeye ayrıca yazılı olarak bildiriliyor.

ÜST SINIR 5 DESİBEL

Gürültü Değerlendirme Birim Sorumlusu Yakup Coşkun, “Şikayet konusu yere çat kapı denetim yapan ekipler, önce arka plan kaynak gürültü ölçümü yapıyor. İlk ölçümden sonra işletmedeki gürültü kaynakları kapatılarak, arka plan gürültüsü ölçülüyor. Daha sonra aradaki farkın 5 desibeli geçip geçmediği kontrol ediliyor” dedi. 5 desibellik ölçü kriterini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediğini vurgulayan Coşkun, “Gürültü değeri 5 desibeli sağlıyorsa sıkıntı yok. Şikâyetçiye diyoruz ki bu gürültü yönetmelik sınır değerleri içerisinde ancak aşıyorsa işletmeye yalıtım yapması için 10-15 günlük bir süre veriyoruz. Verilen sürenin sonunda tekrar ölçüm yapıyoruz” diye konuştu. Coşkun, standartları aşan işletmelere gerekli tedbirleri almadıkları takdirde 9 ila 29 bin TL idari para cezası uygulandığını söyledi. Yakup Coşkun, komşu, evcil hayvan, asansör, kazan dairesi gürültülerinin ise kapsam dışı olduğunu, bu tür şikâyetlere kolluk kuvvetlerinin baktığını dile getirdi.