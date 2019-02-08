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'Güzel günlerin temelini atıyoruz'

Cumhur İttifakı’nın Yenimahalle Belediye Başkan Adayı AK Parti’li Veysel Tiryaki, “Biz belediyeciliğe gönül verdik. Halkımıza hizmet etmek, onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek bizler için çok kıymetli” dedi.  

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Cumhur İttifakı Yenimahalle Şentepe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Cumhur İttifakı’nın Yenimahalle Belediki ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yenimahalleliler’in yoğun ilgisi ile karşılaşan Tiryaki, “Yenimahalle’de modern ve Avrupa standartlarında projeler hayata geçirmenin tam vakti. Biz o yüzden ‘Şimdi yenilenme zamanı’ ve ‘Şimdi Yenimahalle zamanı’ sloganları ile yola çıktık. Yenimahalle’nin kentler arasındaki yarışta çok daha önlerde olması lazım. Bu yüzden vatandaşımızın sorunlarını bilerek, aramızdaki güven köprüsünü inşa ederek yola devam ediyoruz” dedi. Tiryaki, “Yenimahalle’nin yenilenmeye ihtiyacı var. Adı yeni ancak birçok mahallesi artık eskimiş durumda. Yenimahalle’de pek çok alanda yeniliklerin öncüsü olacağız. Kaynakların çarçur edilmemesi için, belediyenin kaynaklarının tamamen ilçe halkına harcanması için yola çıktık. Bu yolda birlik ve beraberlik çok önemli. Biz belediyeciliğe gönül verdik. Halkımıza hizmet etmek, onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek bizler için çok kıymetli. Bu yüzden Yenimahalle’de uğramadık sokak bırakmayacağız” dedi. 

TİRYAKİ YENİMAHALLE İÇİN BİR ŞANSTIR 

Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hayırlı olmasını dileyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da “Cumhur İttifakı Ankara’da ve Türkiye’de de olumlu sonuç alacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yenimahalle’den, Çankaya’dan Altındağ’a Veysel Tiryaki’nin inşa ettiği Hamamönü, Hamamarkası, Altınköy’e gezmeye gidiyorlar. Tiryaki, Ankara’nın en zor yerinde belediye başkanlığı yapmıştır. Çinçin’de ve Altındağ’ın birçok sıkıntılı bölgesinde başarılı olmuştur. Tiryaki, Yenimahalle için bir şanstır. Yenimahalle’de oturanlardan Cumhur İttifakı’na destek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

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