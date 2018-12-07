Hacıtuğrul’un sırları Mürsel amcada saklı   

Ankara'nın Polatlı İlçesi’ne bağlı Hacıtuğrul Köyü’nde çiftçilik yapan 72 yaşındaki Mürsel Yetik’in en büyük hobisi günlük tutmak. Bu hobisine askerde başlayan Yetik, 1966’dan beri köyünde yaşanan tüm olayları günlüklerine yazıyor. 52 yıldır düğünlerden cenazelere, köye hangi saatte hangi arabanın girip çıktığına, yatsı namazını kaç kişiyle kıldığından o günün hava durumuna kadar her şeyi not alan Yetik, şu ana kadar 50’ye yakın ajandayı bitirdi. 52 yıldır kullandığı kalemlerini de çöpe atmayıp saklayan Yetik, kendisine hediye edilen defterlerin üzerine de hatıra olarak veren kişinin isimlerini yazıyor. Köy halkı da tüm geçmişe Yetik’in günlüklerinden ulaşıyor.

HER ŞEYİ BANA SORARLAR

Hiçbir günü atlamadan her olup biteni yazdığını söyleyen Mürsel Yetik, “İnsan şaşar da beşer de, ama defter yalan söylemez. Ömür ne zaman biterse yazmak o zaman bitecek. Kimisin temizlik hastalığı olur, bende de bu hastalık var” diyor. Arşiv değeri taşıyan günlüklerini anlatan Yetik, “Köylüler geliyorlar, örneğin ’benim babam 90’da öldüydü ağabey’ diyor. Gelir bana sorar, ben de gösteririm gider mezarını yaptırır veya kabrin başına gider okur. ’Benim düğün ne zaman olmuştu ağabey’ diye her şeyi soruyorlar” diye konuştu. Kötü olayları yazıp yazmadığı sorusuna ise Yetik, “Bunu da yazmasaydım, bunu niye yazmışım dediğim hiçbir şey yok. Filancayla atıştık, kapıştık, kalp kırdık olmasaydı iyiydi, filanca geldi aramıza girdi bunları hep yazdım. Hiçbirini silmedim ya da yırtıp atmadım. Zaten buraya okunmayacak, edebe sığmayacak şeyler yazılmaz” dedi.