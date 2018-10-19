Haksız konkordato ilanına ‘dur’ denecek  

Aydın, konkordato ilanlarının kısa sürede olağan dışı boyutlara ulaşmasının gerçek durumu yansıtmadığını ve bazı şirketler tarafından kötüye kullanıldığını belirterek, “Mali zorluk yaşayan dürüst firmaların ayakta kalması için getirilen bir uygulamayı, ticaret ahlakı olmayan fırsatçıların istismar ederek işi çığırından çıkarmalarına izin veremeyiz” dedi.

GEREĞİ YAPILACAKTIR

Özellikle küçük ilçelerdeki mahkemelerden kolaylıkla konkordato kararları çıkarıldığına ilişkin bilgiler geldiğini belirten Aydın, “Görüyoruz ki hükümetimizin reel sektörün sıhhati için başlattığı bu uygulamayı istismar eden kötü niyetli firmalar var. Konkordato ilanları, uygulamanın amacının dışına çıkmaya başladı. Mali yükümlülüklerinden kaçınan kötü niyetli bazı firmalar sahte konkordato furyası başlatmış bulunuyor. Bazı avukatlık bürolarının firmalarla 150-200 bin TL karşılığında anlaşıp adeta anahtar teslimi konkordato kararı aldırdıkları söyleniyor. Bu konular incelenecektir. Konkordato uygulamasının istismar edilmesine müsaade edilemez” diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın, “Bu ucuz yola başvuran fırsatçılar, konkordato ilanı sayısını şişirerek ekonomide kriz var algısı oluşturmaya çalışıyor. Oysa gerçekte mali olarak bu duruma düşen şirket sayısı çok azdır. Bu yapılan hileli işlemler ticaret ahlakına da vicdana da uymaz. Herkes şunu iyi bilsin ki konkordato uygulamasını istismar eden, amacından saptıran, kötüye kullanan, en lazım olduğu dönemde ülke ve milletin yanında durmayan, paralarını yurt dışına kaçıran şirketler, holdingler ve girişimciler hakkında hükümetimiz gereğini yapacak, bu istismara ve kötüye kullanıma izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı.