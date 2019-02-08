Halk Ekmek’ten glutensiz simit

Çölyak başta olmak üzere fenilketonüri ve gluten hassasiyeti olan vatandaşların tüketebilmesi amacıyla sağlıklı ve uygun fiyatlı ürün satış ağını genişletmek için Ar-Ge çalışmaları yapan Ankara Halk Ekmek Fabrikası, glutensiz simit üreterek ürün çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor. Yoğun ilgi gören glutensiz ürünler arasında un, ekmek, kurabiye ve çerez yer alırken, yapılan Ar-Ge çalışmaları ile glutensiz simit üretimi için çalışmalar hızlandırıldı. Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, glutensiz ürünlerin üretimi konusunda hassas davrandıklarını belirterek, “Çölyak başta olmak üzere fenilketonüri ve gluten hassasiyeti olan hastalar için glutensiz ekmek üretimi yapıyoruz. Bir alternatif olarak da glutensiz simidi çok yakın bir süre içinde çölyak hastalarının beğenisine sunacağız” dedi. Ekmek çeşitliliğine yönelik olarak yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını belirten Sarıduman, “Ekşi mayalı siyez buğdaylı ekmek çalışmamız da devam ediyor. Bunun dışında tam tahıllı ekmek üretimi için vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiriyoruz” diye konuştu.