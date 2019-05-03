Halk pideye yüzde 43 zam
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan pidesinin fiyatına yüzde 43 zam yaptı.
Yapılan açıklamaya göre, 250 gramlık normal ekmek 70 kuruştan satılmaya devam edilecek. Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek satış mağazaları ve büfelerinde yerini alacak 250 gramlık Ramazan pidesi ise 1 TL’den satışa sunulacak.
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