Hamamönü Kırgız kardeşleri ağırladı

YTB’nin Hamamönü Ofisi’ndeki etkinliğin açılışında, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aybek Akayev, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Ahmet Atabaş ve Kırgızistan’dan gelen öğrenciler adına Asilbek Abduganiyev konuşma yaptı. Müsteşar Akayev, Türkiye ve Kırgızistan arasında devlet başkanları nezdinde karşılıklı ziyaretlerin artışına dikkati çekti. Kültürel mirasın korunması noktasında iki ülke arasındaki iş birliğine değinen Akayev, “Eminim kardeş Türkiye halkıyla ilişkilerimiz daha üst seviyeye çıkacaktır” dedi. Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un 90’ıncı doğum yılı vesilesiyle Türkiye’de etkinlikler düzenlediklerini belirten Akayev, 3 Aralık’ta Antares AVM’de de resim sergisi açacaklarını duyurdu. Atabaş da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, öğrencilere hitaben “Burası sizin mekanınız, sizlere her zaman gereken desteği sağlayacağız” dedi.