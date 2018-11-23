Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Hassas eller sanata uzandı  

Cam kemik hastaları Elif Gamze Bozo ve Cüneyd Özen’in karikatür ve resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan sergide, 27 resim ve karikatür yer aldı. Cam kemik hastası Elif Gamze Bozo, 2015’te geçirdiği bir kaza sebebiyle 8 ay boyunca evde kaldığını ve bu süreçte annesinin önerisiyle resim yapmaya başladığını söyledi. Resmi kendi ruhunu beslemek amacıyla yaptığını dile getiren Bozo, “Hayallerimi renkli mandallarla tuvalin üzerine asıyorum. Cüneyd ile geçen sene karar verdik onun sergisi daha önce olmuştu. Daha sonra beraber sergi açabilir miyiz düşüncesi oluştu. Cüneyd olumlu bakınca ‘Evet neden olmasın’ dedik. 13 yıllık beraberliğimizi sanatla taçlandıralım istedik. Biz bu çalışmaları ön yargıları kırarak yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.      

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

İşte en az yakan benzinli otomobiller

İşte en az yakan benzinli otomobiller

Unutulmaz düğün fotoğrafları

Unutulmaz düğün fotoğrafları

Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA