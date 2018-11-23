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HASVAK üyeleri bağış için buluştu 

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) üyeleri, birlik ve beraberliği daha da pekiştirmek için düzenledikleri geleneksel yemekte buluştu.

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HASVAK Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Engin Öztürk’ün ev sahipliğinde verilen yemeğin geliriyle, devlet hastanelerine bağışta bulunulacak. Yoğun bir katılımın gözlendiği yemekte konuşan Başkan Engin Öztürk, HASVAK’ın 44’üncü yılını kutlamaya hazırlandıklarını söyledi. Dernek olarak başarılı işler yapmaya çalıştıklarını anlatan Öztürk, yakın zamanda düzenledikleri kermesin geliriyle devlet hastanelerine akülü çocuk arabası almayı planladıklarını söyledi.Yeni dönemde önemli etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını belirten Öztürk, bilgilendirme ve farkındalık oluşturma adına kanser eğitimlerine başladıklarını dile getirdi. Bağış yapan isimlere teşekkür belgesi verilen yemekte HASVAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Tacettin Kakillioğlu da ev kazaları hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Daha sonra HASVAK Üyesi Cengiz Taşkent söylediği şarkılarla, üyeler eğlenceli dakikalar yaşadı.. 

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