Hayallerini resmettiler
Çocuklarda sanatsal etkinliklere yönelik ilgi uyandırmak, ebeveyn ve eğitimcilerin çocukların resim yeteneğine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla Türkiye çapında bu yıl 15’incisi düzenlenen ‘Benim Renklerim, Benim Dünyam’ konulu Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı.
Memorial Ankara Hastanesi’nde düzenlenen yarışmada dereceye giren çocuklara ödüller Medikal Direktör Yardımcısı Dr. Metin Arsakay, tarafından verildi. Okul öncesi kategorisinde Ankara’dan Güneş Ece Kertmen ikinci oldu, Güneş Kayılı ve Kaan Tokaylı ise mansiyon ödülünü paylaştı. İlkokul kategorisinde ise Deniz Baysan beşincilik, Sabri Berke Aytemiz de mansiyon ödülüne layık görüldü.
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