Hayallerini resmettiler

Memorial Ankara Hastanesi’nde düzenlenen yarışmada dereceye giren çocuklara ödüller Medikal Direktör Yardımcısı Dr. Metin Arsakay, tarafından verildi. Okul öncesi kategorisinde Ankara’dan Güneş Ece Kertmen ikinci oldu, Güneş Kayılı ve Kaan Tokaylı ise mansiyon ödülünü paylaştı. İlkokul kategorisinde ise Deniz Baysan beşincilik, Sabri Berke Aytemiz de mansiyon ödülüne layık görüldü.