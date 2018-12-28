Haymana’nın değerleri günyüzüne çıkarılacak

Termal suyunun kalitesiyle bilinen Haymana’nın turizmde hak ettiği değeri görmesi amacıyla başlatılan projeler ses getiriyor. Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkan Yardımcısı Simay Özlü Diniz’in öncülüğünde başlatılan projeyle, ilçenin sadece termal turizmden ibaret olmadığı anlatılıyor. Haymana’nın termal suyunun yanı sıra tarihi kalıntıları, yöresel ürünleri ve doğasıyla da önemli bir turizm merkezi olduğunun altını çizen Diniz, bu özellikleriyle ülke turizmine de katkı sağlayacağını vurguladı. Haymana Genç İşadamları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fahri Usta ile yürüttükleri çalışmayla ilçenin tarihi bölgelerini fotoğraflayıp arşivlediklerini anlatan Diniz, bu projeyi Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer’e sunduklarını söyledi.

ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Turizm Müdürü Özer’in Haymana’nın jeotermal, tarihi, kültürel ve doğal yapısından etkilendiğini belirten Diniz, en kısa zamanda bir çalıştay düzenleneceğini açıkladı. Haymana’ya bir info turu düzenlenmesini sağladıklarını belirten Simay Özlü Diniz, “2019’da TÜRSAB’ın destekleyeceği yeni turizm destinasyonlarından seçilen Haymana’ya turlar başlayacak. Projenin en uzun soluklu ama en etkili ayağı ise belediyeden geçiyor. Belediyeye sunduğumuz proje ile İtalya menşeli olan ve her yıl binlerce turist çeken ‘Sakin Şehirler’ arasına Haymana’nın da katılmasını önerdik. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, bu fikre olumlu yaklaştı ve seçimlerden sonra bu projeye hız vereceğini aktardı” dedi.