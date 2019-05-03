'Hedefimiz çözüm üreten bireyler yetiştirebilmek'
Öğrencilerini özgür ve sorumluluk sahibi olarak yetiştirdiklerini belirten Çözüm Akademi Okulları Eryaman Merkez Kampüsü Kurucusu Prof. Dr. Servet Özdemir, çocukların bu sayede karar verme ve eleştirisel düşünce becerisine sahip olduklarını dile getirdi.
Özdemir, “Okulumuz, bizim ve dünyanın eğitim geçmişi, gelecek öngörülerini sentezleyip geliştiren bir eğitim anlayışına sahiptir. Okulun bir ‘Ekol’ olmasına inanıyoruz. Akademik başarı, sanat, spor, yabancı dil ve Z kuşağına yönelik kapsamlı gelişimsel rehberlik programı uyguluyoruz. Okul, öğrenciyi en azından bir alanda farklılaştırmayı başarmalıdır” dedi.
İDDİASI OLAN BİR OKULUZ
İddiası olan bir okul olduklarını belirten Özdemir, “Fark oluşturan, takip edilen bir okul olma yolunda gelişmeye devam ediyoruz. Aileler ve çocuklarımız için nitelikli okulu ulaşılabilir kılmak istiyoruz. Öğrencilerimiz bizim okulumuzda özgür ve sorumluluk sahibi olarak yetişirler. Karar verme, problem çözme, öğrenmeyi öğrenme, eleştirel düşünme ve yabancı dil becerilerini kazanırlar. Adil olma, toplumsal sorunların farkında ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizden biridir” diye konuştu. Eğitimin amacının öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmak, onu farklılaştırmak olduğunu belirten Özdemir, “Öğrencilerime tavsiyem, azimli, kararlı, özgün olmaları ve başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadan sonuca ulaşmalarıdır” diye konuştu.
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