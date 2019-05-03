21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9716
  • 6,6838
  • 245.735
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

'Hedefimiz çözüm üreten bireyler yetiştirebilmek'

Öğrencilerini özgür ve sorumluluk sahibi olarak yetiştirdiklerini belirten Çözüm Akademi Okulları Eryaman Merkez Kampüsü Kurucusu Prof. Dr. Servet Özdemir, çocukların bu sayede karar verme ve eleştirisel düşünce becerisine sahip olduklarını dile getirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özdemir,  “Okulumuz, bizim ve dünyanın eğitim geçmişi, gelecek öngörülerini sentezleyip geliştiren bir eğitim anlayışına sahiptir. Okulun bir ‘Ekol’ olmasına inanıyoruz. Akademik başarı, sanat, spor, yabancı dil ve Z kuşağına yönelik kapsamlı gelişimsel rehberlik programı uyguluyoruz. Okul, öğrenciyi en azından bir alanda farklılaştırmayı başarmalıdır” dedi.  

İDDİASI OLAN BİR OKULUZ 

İddiası olan bir okul olduklarını belirten Özdemir, “Fark oluşturan, takip edilen bir okul olma yolunda gelişmeye devam ediyoruz. Aileler ve çocuklarımız için nitelikli okulu ulaşılabilir kılmak istiyoruz. Öğrencilerimiz bizim okulumuzda özgür ve sorumluluk sahibi olarak yetişirler. Karar verme, problem çözme, öğrenmeyi öğrenme, eleştirel düşünme ve yabancı dil becerilerini kazanırlar. Adil olma, toplumsal sorunların farkında ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizden biridir” diye konuştu. Eğitimin amacının öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmak, onu farklılaştırmak olduğunu belirten Özdemir, “Öğrencilerime tavsiyem, azimli, kararlı, özgün olmaları ve başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadan sonuca ulaşmalarıdır” diye konuştu. 

Yaya geçidini kullanan engelliye otomobil çarptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ayvalık'ta facia: 9 ölü

Ayvalık'ta facia: 9 ölü

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında flaş gelişme

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında flaş gelişme

Yürek dayanmaz... En acı veda

Yürek dayanmaz... En acı veda

Çin denizaltıları ABD'de endişe yarattı

Çin denizaltıları ABD'de endişe yarattı

O ilimizde böcek istilası! Vatandaşlar panik içinde

O ilimizde böcek istilası! Vatandaşlar panik içinde

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş
 

POPÜLER HABERLER

Sağlık Bakanlığı iftar ve sahur için örnek masa kurdu

Sağlık Bakanlığı iftar ve sahur için örnek masa kurdu

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez de Solucan Bank

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez de Solucan Bank

Bu görüntü Türkiye'den

Bu görüntü Türkiye'den

Türk Atak'ı mı, Amerikan Apache mi?

Türk Atak'ı mı, Amerikan Apache mi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA