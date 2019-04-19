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Hyundai KONA Ankara’da tanıtıldı

Merakla beklenen 1.6 litrelik dizel motorlu ve 7 ileri DCT şanzımanlı KONA modelini Türkiye’de satışa sunmaya başlayan Hyundai, Ankara bayisi Akbak’ta da tanıtım yaptı.

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Hyundai’nin SUV serisinde tamamen yeni bir karakter olan KONA’da, 7DCT ile birlikte üç farklı sürüş modu sunuluyor. ECO, Normal ve Sport olarak adlandırılan bu modlar, her türlü sürüş keyfine göre uyum sağlayabiliyor. Rakiplerine göre daha sessiz ve daha düşük titreşim seviyesine sahip KONA, böylelikle bir dizel motordan daha çok benzinli modelleri anımsatıyor. Tasarımıyla da göze hitap eden KONA, geniş hacmi ve bagajıyla rahat bir yolculuk imkanı sunuyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Aynen benzinli versiyon gibi segmentinin en güçlü motoru olan dizel de hem performansı, hem yakıt ekonomisi, hem de Euro 6D normlarını karşılayan düşük emisyon seviyesiyle beklentileri fazlasıyla karşılayacak” dedi.   

 

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