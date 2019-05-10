İÇGİAF’ta Semiz ile yola devam
İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu’nun (İÇGİAF) Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Fatma Semiz, aldığı oylarla koltuğunu korudu.
Semiz, yeni oluşturdukları güçlü ekiple İÇGİAF’ı daha da yükseklere çıkartmaya kararlı olduklarını belirterek, “Geldiğimiz noktada sivil toplum kuruluşlarının artık yeni bir hikâye yazması gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar yapılan faaliyetlerimizin amacına ulaştığına inanıyoruz. Artık ülkemizin geldiği konum, bizlere yeni bir vizyon ve makro projeler yapmamız gerektiğini göstermiştir” dedi. Bugüne kadar birçok projeye ev sahipliği yapan İÇGİAF’ın 2 bin 500 üyesi ile güçlü bir yapılanma olduğunu belirten Semiz, ülkeye her zaman katma değer sağladıklarını dile getirdi.
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