İÇGİAF’ta Semiz ile yola devam

Semiz, yeni oluşturdukları güçlü ekiple İÇGİAF’ı daha da yükseklere çıkartmaya kararlı olduklarını belirterek, “Geldiğimiz noktada sivil toplum kuruluşlarının artık yeni bir hikâye yazması gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar yapılan faaliyetlerimizin amacına ulaştığına inanıyoruz. Artık ülkemizin geldiği konum, bizlere yeni bir vizyon ve makro projeler yapmamız gerektiğini göstermiştir” dedi. Bugüne kadar birçok projeye ev sahipliği yapan İÇGİAF’ın 2 bin 500 üyesi ile güçlü bir yapılanma olduğunu belirten Semiz, ülkeye her zaman katma değer sağladıklarını dile getirdi.