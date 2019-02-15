İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2994
  • 5,9721
  • 224.184
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

'İhtiyaç fazlası işyerleri ekonomiye zarar veriyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ihtiyaçtan fazla açılan her iş yerinin, kendisine ve çevresindeki iş yerlerine zarar verdiğini belirterek, “Perakende Yasası, iş yeri açılışlarına kural ve sınırlama getirecek şekilde yeniden düzenlenmeli” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Palandöken, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un sektördeki tüm sorunlara çözüm olacak şekilde düzenlenmesi halinde, birçok üründe fiyatların düşeceğini ve sektörün rahatlayacağını dile getirdi. Geleneksel perakende sektörünün, hak ettiği teşvikler ve destekler verildiğinde gelişerek güçleneceğine ve hatta istihdam oluşturacağına dikkati çeken Palandöken, “İhtiyaçtan fazla açılan her iş yeri, hem kendisine hem de çevresindeki iş yerlerine zarar veriyor. Perakende Yasası iş yeri açılışlarına bir kural ve sınırlama getirecek şekilde yeniden düzenlenmeli. Düzenlemenin ardından, iş yeri kapanışları da azalacaktır. Böyle bir ortamda üretim ve ihracat da artar, rekabete dayalı piyasa ekonomisi sağlıklı bir şekilde işlemeye başlar” dedi.      

AVRUPA’DAKİ GİBİ OLMALI 

Gelişmiş ülkelerde, AVM ve marketlerin kapanış saatlerinin en geç 20.00 olduğunun altını çizen Palandöken, birçok ülkede ise pazar günleri kapalı olduğunu hatırlattı. Palandöken, “Türkiye’de haftanın bir günü kapalı olmasını bırakın, saat 22.00’ye kadar hatta bazı dönemler 24.00’e kadar açık kalan AVM’ler ve marketler var. Avrupa’da pazar günleri ya da haftanın bir günü kapalı olan AVM ve marketler görüldüğü gibi batmıyor. Aksine bir gelişmişlik göstergesi olarak ekonominin yapı taşı olan küçük işletmelerin yani esnafın korunmasına da yardımcı oluyor. Avrupa’da hafta sonları geç açılıp erken kapanan, kimi tamamen kapalı olan, hafta içi ise saat 18.00’de ya da en geç 20.00’de kapanan AVM ve market çalışma saati düzeni bizde de bu şekilde uygulanmalı”  ifadelerini kullandı.     

Türkiye’den büyük başarı: İlk 5’teyiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

KDP ve KYB anlaştı

KDP ve KYB anlaştı

Pilot projelere hayat verecek

Pilot projelere hayat verecek

Bakan Soylu noktayı koydu: Hadi yürüsünler de görelim

Bakan Soylu noktayı koydu: Hadi yürüsünler de görelim

Bakan Akar'dan flaş Suriye mesajı: Sadece Türkiye olmalı

Bakan Akar'dan flaş Suriye mesajı: Sadece Türkiye olmalı

'Birçok farklı büyükşehirden talep gelmeye başladı'

'Birçok farklı büyükşehirden talep gelmeye başladı'

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

Başkan Erdoğan: Talimatı verdim hepsi yıkılacak

Başkan Erdoğan: Talimatı verdim hepsi yıkılacak

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar
 

POPÜLER HABERLER

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA