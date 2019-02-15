'İhtiyaç fazlası işyerleri ekonomiye zarar veriyor'

Palandöken, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un sektördeki tüm sorunlara çözüm olacak şekilde düzenlenmesi halinde, birçok üründe fiyatların düşeceğini ve sektörün rahatlayacağını dile getirdi. Geleneksel perakende sektörünün, hak ettiği teşvikler ve destekler verildiğinde gelişerek güçleneceğine ve hatta istihdam oluşturacağına dikkati çeken Palandöken, “İhtiyaçtan fazla açılan her iş yeri, hem kendisine hem de çevresindeki iş yerlerine zarar veriyor. Perakende Yasası iş yeri açılışlarına bir kural ve sınırlama getirecek şekilde yeniden düzenlenmeli. Düzenlemenin ardından, iş yeri kapanışları da azalacaktır. Böyle bir ortamda üretim ve ihracat da artar, rekabete dayalı piyasa ekonomisi sağlıklı bir şekilde işlemeye başlar” dedi.

AVRUPA’DAKİ GİBİ OLMALI

Gelişmiş ülkelerde, AVM ve marketlerin kapanış saatlerinin en geç 20.00 olduğunun altını çizen Palandöken, birçok ülkede ise pazar günleri kapalı olduğunu hatırlattı. Palandöken, “Türkiye’de haftanın bir günü kapalı olmasını bırakın, saat 22.00’ye kadar hatta bazı dönemler 24.00’e kadar açık kalan AVM’ler ve marketler var. Avrupa’da pazar günleri ya da haftanın bir günü kapalı olan AVM ve marketler görüldüğü gibi batmıyor. Aksine bir gelişmişlik göstergesi olarak ekonominin yapı taşı olan küçük işletmelerin yani esnafın korunmasına da yardımcı oluyor. Avrupa’da hafta sonları geç açılıp erken kapanan, kimi tamamen kapalı olan, hafta içi ise saat 18.00’de ya da en geç 20.00’de kapanan AVM ve market çalışma saati düzeni bizde de bu şekilde uygulanmalı” ifadelerini kullandı.