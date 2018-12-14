İmalat sanayiinde verimlilik artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası, ASO 1. OSB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile kurulan Türkiye’nin ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Sincan’da törenle hizmete girdi. Fabrikanın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve UNDP Türkiye Direktörü Claudio Tomasi ile birlikte yaptı. Açılışa ASO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda sanayici de katıldı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Model Fabrika’nın önemini Almanya’da bir örneği inceledikten sonra anladığını söyledi.

VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK

ASO Başkanı Özdebir, Türk sanayisinin özellikle de Ankara sanayisinin dünyayla nasıl rekabet edebileceği konusunda yıllardır proje geliştirmeye ve öneriler oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Özdebir, “Bu merkezle verimliliği nasıl artıracağımızı sanayicilerimize öğreteceğimize inanıyorum” dedi. Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi - Model Fabrika, hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan bir eğitim ve danışmanlık merkezi. Merkez, verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm gibi konularda işletmelerin mevcut zihniyet yapısını değiştirip insan, makine/ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını ve rekabet güçlerini kısa zamanda arttırmalarını sağlamayı amaçlıyor.