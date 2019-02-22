İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3309
  • 6,049
  • 227.954
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

İnşaat sektöründen 2019’da umutluyuz

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2108’de bir önceki yıla göre sıkıntılı dönem yaşayan inşaat sektörünün sorunlarını el birliğiyle çözeceklerini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, geçen yıl konut satışlarının bir önceki yıla oranla yüzde 2,41 azaldığını belirterek, “Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019’dan umutluyuz. Sektörün yaşadığı sorunları el birliğiyle çözeceğiz” dedi. ATO’nun 35 No’lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi, ‘Sektörel İstişare Toplantısı’ düzenledi. Toplantının açılışında söz alan Baran, inşaat sektörünün sadece yapıları değil, ürettiği gelir itibariyle ülkenin geleceğini de inşa ettiğini söyledi. 

ÇALIŞTAY YAPILACAK 

ATO’da 5 komiteye üye yaklaşık 30 bin üyenin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Gürsel Baran, komitelerin sektörün sorunlarına hakim olduğunu ve çözüm önerileri ortaya koyduğunu anlattı. Baran, müteahhitlerin bürokrasi ile uğraşan değil bürokrasiden destek alan bir noktaya gelmesi için uğraş verdiklerini de dile getirdi. Önceden belirlenen gündem maddelerinin tek tek ele alındığı ve tüm katılımcıların görüş ve önerilerini sıraladığı toplantıda, sektör sorunlarını daha geniş kapsamlı şekilde ele almak için İnşaat Sektörü Çalıştayı yapma konusunda görüş birliğine varıldı. 

Afrin´de terör saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Sınırlarını yapay zeka ile koruyacaklar

Sınırlarını yapay zeka ile koruyacaklar

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

CHP'li Bekaroğlu hakkında fezleke hazırlandı

CHP'li Bekaroğlu hakkında fezleke hazırlandı

'Türkiye büyük yük üstlendi'

'Türkiye büyük yük üstlendi'

CHP karıştı, liste Kılıçdaroğlu'nun akrabalarına ayrıldı

CHP karıştı, liste Kılıçdaroğlu'nun akrabalarına ayrıldı

Komşuda alarm! Suriye sınırında teyakkuza geçtiler

Komşuda alarm! Suriye sınırında teyakkuza geçtiler

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı
 

POPÜLER HABERLER

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA