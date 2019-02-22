İnşaat sektöründen 2019’da umutluyuz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, geçen yıl konut satışlarının bir önceki yıla oranla yüzde 2,41 azaldığını belirterek, “Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019’dan umutluyuz. Sektörün yaşadığı sorunları el birliğiyle çözeceğiz” dedi. ATO’nun 35 No’lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi, ‘Sektörel İstişare Toplantısı’ düzenledi. Toplantının açılışında söz alan Baran, inşaat sektörünün sadece yapıları değil, ürettiği gelir itibariyle ülkenin geleceğini de inşa ettiğini söyledi.

ÇALIŞTAY YAPILACAK

ATO’da 5 komiteye üye yaklaşık 30 bin üyenin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Gürsel Baran, komitelerin sektörün sorunlarına hakim olduğunu ve çözüm önerileri ortaya koyduğunu anlattı. Baran, müteahhitlerin bürokrasi ile uğraşan değil bürokrasiden destek alan bir noktaya gelmesi için uğraş verdiklerini de dile getirdi. Önceden belirlenen gündem maddelerinin tek tek ele alındığı ve tüm katılımcıların görüş ve önerilerini sıraladığı toplantıda, sektör sorunlarını daha geniş kapsamlı şekilde ele almak için İnşaat Sektörü Çalıştayı yapma konusunda görüş birliğine varıldı.