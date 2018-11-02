İnşaat sektörünün sorunları tartışıldı

Toplantıda fikirler, beklentiler ve kanaatler dile getirildi. Hem devletin hem de yatırımcıların beklentilerini karşılayacak ortak paydanın oluşması gerektiğine değinen Başkan Ak, inşaat sektörü temsilcilerinin sıkıntılarının çözümü için harekete geçti. Anında çözüme kavuşması mümkün olan konular için birim müdürlerine gerekli talimatları veren Ak, bazı konularda da ise belirli prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ankara’nın parlayan yıldızı olarak görülen Ovakent’in ve Yükseltepe’nin daha hızlı gelişimi için bu bölgede müteahhitlik yapan iş adamalarının sorunlarını en aza indirmek istediklerini belirten Ak, “Keçiören, en fazla konut satışının yapıldığı ilçe olma unvanını korumaya devam ediyor. Keçiören’in inşa edilmesinde katkısı olan özel sektörümüzün elbette bir takım sorunları var. Bu sorunları dinleyerek, müteahhitlerimizin Ovakent ve Yükseltepe’deki çalışmalarını sağlıklı yürütmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. Ovakent ve Yükseltepe bölgemizde devam eden kentsel dönüşüm tamamlandığında daha modern, daha estetik ve daha değerli bir Keçiören silueti ortaya çıkmış olacak” diye konuştu. ​