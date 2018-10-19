‘İnteraktif Çocuk Müzesi’yle öğrenciler yaşayarak öğrenecek

Çocukların yaşayarak öğrenmesine imkan sağlayacak Türkiye’nin ve Balkanlar’ın en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi Edirne’ye kuruluyor. Edirne Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan ve 29 Ekim Pazartesi günü açılması planlanan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 12 bin metrekare alana kurulan bir kampüsün içinde yer alacak. Müze, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurul Başkanlığı’nın katkılarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına uygun içeriklerle hazırlandı.

“Çocuklarımız en değerli varlığımız. Eğitime yapılan, insana yapılan yatırım en değerli yatırımdır” diyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, müzenin Edirne’nin değil bölgenin bütün çocuklarına açık bir eğitim kampüsü olduğunu söyledi. “Bir eğitimci olarak böyle bir tesisi Edirne’ye kazandıracak olmanın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyorum” diyen Gürkan, sorularımızı yanıtladı.

İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü kurma fikri nasıl doğdu?

Edirne’de 18 bin öğrencimiz var. Dünyadaki bütün ülkelerle kıyasladığımızda çok genç ve değerli bir nüfus. Çünkü bütün ülkelerin en büyük zenginliği, en büyük güvencesi genç nüfus, eğitimli nüfus, kaliteli eğitimli nüfustur. Yeni nesil farklı ihtiyaçlar barındırıyorlar. Teknoloji her gün gelişiyor. Artık okul yetmiyor, tek bir öğretmen asla yetmiyor. O yüzden okul dışı öğrenme ortamlarının eğitimi desteklemesi çok önemli. Bu tür eğitim müzeleri, çocukların bilgiyi arayışlarında da meraklarını tetiklemeleri için çok önemli. Bundan hareketle, çocuklarımızın yaşayarak öğrenme tadına, hazzına, keyfine ve başarısına ulaşması hedefiyle bu yola çıktık.

Uzun zamandır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Projenin hazırlanmasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurul Başkanlığı’nın büyük katkıları oldu. Müzede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına uygun hareket edildi. Müzemizin içinde bulunduğu kampüsümüzün, Edirne’ye değil Trakya ve Balkanlar’a da hizmet verecek şekilde bir çekim merkezi olacağına inanıyoruz, bunun içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle ortak ve örnek bir iş birliği protokol görüşmelerimiz de sürmekte. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek temel esin kaynağımız oldu.

12 BİN METREKARELİK

Müze hakkında bilgi verebilir misiniz? Müzenin teması ne olacak?

Bu proje 12 bin metrekare alana kurulu, Türkiye’nin ve Balkanlar’ın en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’dür. Müze kısmında, 4 kalıcı sergi alanı bulunmaktadır. Temalar üzerinden çocuklara 4 evrensel değer olan yardımseverlik, saygı, hoşgörü, sevgi değerleri üzerinden de bir insanın taşıması gereken temel evrensel değerlerin kazanımı amaçlanıyor. Bu yönüyle de toplumda bir farkındalık yaratılacak. Ayrıca Kampüs içerisinde, Dış Mekan Paleontoloji Sergisi, Dış Mekan Entomoloji Sergisi, Dış Mekan Bilim Sergisi ve Dış Mekan İnşaat Sergisi yer aldı. Proje de yer alan tüm butaforlar, yurtdışındaki butafor sanatçıları tarafından dünya standartlarına uygun olarak elde imal edildi. Ayrıca, Üniversite Bilim Kurulu tarafından çocuklara ve öğretmenlere dağıtılmak üzere akademik yayınlar hazırlandı. Bunlarla birlikte, tesis içinde kafe, hediyelik eşya dükkanı, fotoğrafçı, fosil kazı havuzu ve biyolojik gölet de yer alıyor. Tesis hafta içi okullara hafta sonu da ailelere hizmet verecek.

Müze için oluşturulacak kadro hakkında bilgi verebilir misiniz?

Projemizde görev alacak kadromuz, hepsi alanlarında uzman kişilerden özel olarak oluşturuldu, çocuklarımıza ve ailelerimize en üst düzeyde bir bilgi ve deneyim sahası yaratmak üzere kadrolarımızı da akademisyen bir ekip ile açılışa hazırlıyoruz. Ayrıca projemizde çok kıymetli üniversite hocalarımızdan oluşan bir Bilim Kurulumuz da görev alacak. Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü olarak iki temel üniteden oluşan projede görev alacak kadro, projenin ‘’Oyun ile Öğrenme’’ ilkesi doğrultusunda uzman drama liderleri eşliğinde çeşitli eğitimler almaya başladı. Kadroda disiplinler arası eğitimin sağlanabilmesi amacıyla, Paleontologlar, Biyologlar, Fizik Pedagogları, Sosyologlar, Aile-Çocuk Danışma Rehberi, Müze Rehberleri gibi birçok alandan eğitmen yer alacak. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Bıkmaz, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Müze Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü – Müze Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Müge Artar da bize çeşitli konularda destek veriyor.