İrem Derici yarın Forum Ankara’da
Ünlü sanatçı İrem Derici, Ankaralı hayranlarıyla buluşacak.
Son yılların en popüler isimleri arasında bulunan, şarkılarıyla milyonları etkileyen İrem Derici, sevilen şarkılarını Forum Ankara ziyaretçileri için seslendirecek. Forum Ankara AVM’de yarın saat 17.00’de sahne alacak olan sanatçının performansına eşlik etmek isteyenler konseri ücretsiz izleyebilecek.
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