İşkadınları ihracatçı olacak 

‘İhracatçı Kadınlar Projesi’ kapsamında çalışmalarını Ankara Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde sürdüren Yılmazyiğit, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret ederek bir sunum yaptı. Yılmazyiğit, “Ankara’daki tüm kadın girişimcileri kapsayan bir çalışmayı TOBB çatısı altında sürdürüyoruz. Girişimci kadınlarımıza dokunarak onları ihracatçı yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için kadınlar olarak bize de büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor” dedi. Yılmazyiğit ve kurul üyeleri Ankara Valisi Vasip Şahin’i de ziyaret etti. Ziyarette, Vali Şahin’e Ankara ile ilgili her türlü projede destek olmaya hazır olduklarını vurgulayan Yılmazyiğit, bazı platformlarda görev almak istediklerini dile getirdi. Kurulun bazı projeleri hakkında da bilgi veren Yılmazyiğit, Vali Şahin’den çalışmalarına destek istedi.