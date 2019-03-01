'İstihdam seferberliği başarılı olacak'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, “Hükümetin, işsizlik sorununun çözümü için ‘2019 istihdam seferberliği’ başlatmasını önemli bir adım olarak görüyor, bu politikanın başarılı olacağına inanıyorum” dedi. ASO’nun Şubat yı Meclis Toplantısı’nda konuşan Özdebir, Ağustos 2018’de başlayan ve derinleşerek devam eden kur ataklarının ekonomide tahribat oluşturduğunu anımsatarak, hükümetin kur şokunun ardından uyguladığı önlemlerin, makroekonomik değişkenlerde dengelenme sürecini başlattığını söyledi.

SANAYİ İTİCİ GÜÇTÜR

Hükümetin aldığı önlemlerin, henüz birçok makroekonomik değişkende kırılganlıkları tam olarak ortadan kaldıramadığını vurgulayan Özdebir, “Ekonomimizin şu anda en önemli sorunu güvendir. Ekonomik canlılık güven ortamı oluşturulduğunda söz konusu olacaktır. Güven ortamının artırılmasına yönelik birtakım tedbirler almak zorundayız” diye konuştu.

Göstergelerin, geçen yılın 4’üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarında daralma beklentisini güçlendirdiğini belirten Özdebir, “Büyümenin itici gücü sanayi sektörüdür. Ekim 2018’de 28 milyon 819 bin istihdam söz konusu iken, rakam Kasım 2018’de 28 milyon 591 bin olarak gerçekleşmiş, son bir ayda toplam 230 bin istihdam kaybı olmuştur. Son bir yılda iş gücü yüzde 1,6 artarken, istihdam yüzde 0,7 azalmış ve işsizlik oranı Kasım 2018’de yüzde 12,3 seviyesine yükselmiştir. Hükümetin işsizlik sorununun çözümünde, ‘2019 istihdam seferberliğini’ başlatmasını önemli bir adım olarak görüyor, bu politikanın başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

ATO DA DESTEKLEDİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan ‘2019 İstihdam Seferberliği’ programını desteklediklerini açıkladı. Baran, ATO üyelerini istihdam seferberliği kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya da davet etti.

Baran açıklamasında “Ülkemizin geleceği, güçlü bir ekonomi için Sayın Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam desteği çağrısını yürekten destekliyoruz” ifadesini kullandı. Baran, üyelerinin ATO bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi aracılığıyla istihdam destek ve teşvikleri hakkında bilgi alabileceklerini de duyurdu.

OYUN BOZULACAK

Baran, “Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunları engellemek için ekonomimizi tahkim etmemiz gerektiğini biliyoruz. İstihdam bunun yollarından biri” dedi. Baran, hükümetin istihdama yönelik asgari ücret desteği, prim teşviki başta olmak üzere farklı teşvikler sağladığını da hatırlattı.

Ülke ekonomisine yönelik geçen yılın Ağustos ayında yapılan saldırıların izlerinin silinmeye başladığını ve finansal değerlerde iyileşme yaşandığını belirten Baran, bu süreçte devletin sağladığı teşviklerin önemli olduğunu vurguladı. Bu teşviklerin, üretim ve istihdam artışı için büyük fırsat oluşturduğunu belirten Baran, “Ülke olarak sahip olduğumuz zenginliklerden en önemlisi genç nüfusumuz. Üretim yapan bir nüfus, güçlü bir ekonomi ortaya çıkartacak. Bu konuda hükümetimizin hayata geçirdiği çok sayıda teşvik ve destek var. Üyelerimizi, hükümetimizin bu desteklerinden faydalanmaya, artı istihdam sağlamaya davet ediyorum” ifadesini kullandı. Gürsel Baran, genç nüfusun verimli kullanılması suretiyle 2023 hedeflerine yürümek için istihdam seferberliğine destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, ATO üyelerinin devlet destekleri konusunda bilgi sahibi olmaları için ‘Devlet Destekleri 2019 Kitabı’ hazırlandığını da söyledi.