İtfaiyecilerden örnek davranış

İtfaiye personeli, kan bağışlamanın hayati önemine vurgu yapmak için Türk Kızılayı’nın başlattığı kan bağışı kampanyasına tam destek verdi. Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyasına periyodik olarak destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, “Vatandaşın canını ve malını korumak amacıyla hizmet veren itfaiyecilerimizle kan bağışında da bulunarak bir katkı da bizden olsun istedik” dedi. Halkın kan bağışı bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak için kampanyaya destek olduklarını belirten İtfaiye personeli Yıldırım ise, “Tüm insanlar olası bir kaza sonucu bir gün kana ihtiyaç duyabilir. Biz itfaiye personeli olarak bunun bilincindeyiz. Vatandaşın da gönüllü olarak kan bağışı yapması hayati önem taşıyor. Kampanyaya katkı sağlamak son derece mutluluk verici” diye konuştu.