Kadın dostu başkent

Büyükşehir Belediyesi şimdi de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde, ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç Dr. Asım Balcı, eylem planı ile Başkent’in kadınların kullanımına uygun hale getirileceği vurguladı. Balcı, planın eğitim, istihdam, sağlık, katılım, kentsel hizmetler ve şiddetle mücadele olmak üzere 6 ana başlıktan oluştuğunu söyledi.

14’ÜNCÜ ŞEHİR OLACAK

Projenin hayata geçmesiyle Ankara, 14’üncü ‘Kadın Dostu Kent’ unvanını da alacak. Yerel eşitlik Eylem Planı kapsamında, metro istasyonlarında ve parklarda açılan bebek bakım odaları, kız yurtlarının olduğu yerlerde güvenli durak sistemine geçilmesi, kadınların siyasette daha aktif olması ve özellikle belediyelerde kadın yöneticilerin sayısının artırılması, şiddetle mücadele ve bu konuda erkeklerin daha da bilinçlendirilmesi, Başkentli kadınların hayatını kolaylaştıracak.