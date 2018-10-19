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Kaf Dağı’nı aşan ezgiler, Yenimahalle’de yankılandı 

Çerkes Derneği tarafından düzenlenen ‘Kaf Dağı’nı Aşan Ezgiler’ programı Ankaralılar’a keyifli saatler yaşattı.

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Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programda, Elbruz Halk Dansları Topluluğu başarılı performansıyla adeta sahnenin tozunu attırdı. Elbruz’un ardından sahneye Türkiye’deki Çerkesler tarafından yakından tanınan ve sevilen sanatçılar Aslan Thakumaşe, Azıda Mış, Tatyana Trekyak ve Betal Luan çıktı. Zengin ve köklü repertuarlarıyla gönülleri fetheden sanatçılar, ezgileriyle Çerkesler’in vatan hasretini dindirdi. Saatler öncesinden salonu dolduran Çerkesleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı. 

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