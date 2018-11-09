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Kahramankazan’da çiftçiye ilaç desteği

Kahramankazan Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan proje kapsamında çiftçilere anlamlı bir destek verdi.

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İlçe genelindeki çiftçilere sebze, meyve ve bağcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere ücretsiz tarım ilaçları dağıtıldı. Proje kapsamında uzman personel tarafından çiftçilere yönelik tarım alanında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

ÜRETENİN YANINDAYIZ 

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerinin tarım ve hayvancılık faaliyetleri konusunda yalnızca Ankara’da değil Türkiye genelinde bilinen bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu alandaki talimatları ve girişimlerine uygun olarak, belediyemiz de çiftçi ve tarımla uğraşan kardeşlerimize elinden gelen desteği veriyor. İlçe Tarım Müdürlüğü’müz ile birlikte bu anlamlı girişimleri sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

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