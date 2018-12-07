Kahramankazan’ın herkülleri destan yazdı

73 kilogramda podyuma çıkan Sergen Yaylagül koparmada 92, silkmede 109 olmak üzere toplamda 201 kilogramlık derecesiyle; 89 kilogramda yarışan Emre Öztürk de, koparmada 105, silkmede 130, toplamda da 235 kilogramlık kaldırışlarla Türkiye Şampiyonu oldu. 61 kilogramda mücadele eden Mustafa Erdoğan da ikincilik elde etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, genç haltercilerin Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve destekleriyle spor alanında önemli yatırımlara imza attık. Artık bu alandaki yatırımlarımızın meyvelerini ulusal ve uluslararası arenada almaya başladık. Genç haltercilerimiz elde ettikleri başarılarla Kahramankazan’ı ve Ankara’yı gururlandırdı. İnşallah sporcularımızı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu olarak da göreceğiz” diye konuştu.