Kahramanmazan’da işsizlere KİM iş bulacak

Seçim dönemindeki vaatlerini tek tek yerine getirmek için kolları sıvayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilk olarak günümüzün en büyük sorunlarından biri olan işsizlik ile mücadele konusunda Türkiye‘ye örnek olacak Kahramanakazan İstihdam Merkezi (KİM) projesini hayata geçirecek. KİM, işverenle ilçedeki iş arayanlar arasında köprü vazifesi kuracak. İlçenin sanayi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, “Bu merkez sayesinde Kahramankazan’da işsiz kimse kalmayacak. İş arayanlardan tek şartımız ise ilçemizde ikamet etmeleri olacak” dedi.

YOĞUN TALEP VAR

Başkan Oğuz, halktan kendilerine gelen taleplerin en fazla ‘iş bulma’ konusunda olduğunun belirterek, KİM ile binlerce kişiye iş bulmayı amaçladıklarını söyledi. Oğuz, “İlçenin istihdam pastası Kahramankazan’a yeter. Kahramankazan’da 3 bin 200’e yakın büyüklü küçüklü fabrika ve üretim tesisi bulunuyor. Buralarda 60 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Belediyemiz bünyesinde kuracağımız KİM kapsamında, kendi imkanlarımızla bir yazılım hazırladık. Bu yazılımla Kahramankazanlı iş insanları ile bir protokol imzalayacağız. KİM’e dahil olmak isteyen işverenlerimizi belirleyeceğiz. Bu noktada önemli bir mesafe kaydettik. İşverenlerimiz bu projeye oldukça sıcak bakıyor ve sisteme dahil olan çok sayıda işverenimiz mevcut. Bir yandan da iş talepleri gelmeye devam ediyor” diye konuştu.

İLÇEDE İKAMET ETMEK ŞART

Başkan Oğuz, “İşverenlerimiz, personel aradıklarında yazılıma personele ilişkin istedikleri kriterleri ve bilgileri girecek. Ayrıca bize başvuranların niteliklerini de bu sisteme gireceğiz. Burada işçi arayanlarla iş arayanları eşleştireceğiz. Bu doğrultuda bizlere iş bulmak için başvuran kardeşlerimizden tek şartımız olacak. O da Kahramankazan’da ikamet ediyor olmaları. Biz ilçede yaşayan ve işi olmayan tüm kardeşlerimize ‘iş bulacağız’ dedik ve onlara iş sahibi yapmakta bizim boynumuzun borcu. Allah nasip ederse bu sözümüzü yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.