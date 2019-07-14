Kartlı doğalgaz ve suda haksız kazanç

Doğalgaz ve su yükleme makinelerinden kesilen cihaz kullanım bedeline zam yapıldığını belirten Palandöken, haksız kazanç olarak her yüklemede kesilen bedele bir de zam yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.

MASRAFSIZ GELİR ELDE EDİLİYOR

Palandöken, “Başta Ankara’da olmak üzere birçok ilimizde doğalgaz ve suda vatandaşı mağdur eden haksızlıklar yaşanıyor. Öyle ki Ankara’da doğalgaz için cihaz kullanım bedeli 1.90 TL’den yüzde 31,5 zam ile 2.50 TL’ye, suda ise 1.85 TL’den yüzde 24 zam ile 2.30 TL’ye çıkarıldı. Bakiye yüklemenin hizmet bedeli olmaz. Nihayetinde vatandaş yükleme işlemini kendisi yapıyor. Personel, dükkân ve benzeri birçok masrafın hiçbiri yok. Bu masraflar olmadığı halde bu kadar fazla zam ile cihaz kullanım ücreti ödenmesi yanlış” dedi. Ön ödemeli abonelerin ortalama her ay su ve doğalgaz yüklemesi yaptığını belirten Palandöken, “Doğalgaz için bu makinelerin yalnızca birinden günde 250 işlem yapılsa ayda 18 bin 750 TL, suda ise 17 bin 250 TL hizmet bedeli kesintisi toplanıyor. Kaldı ki bir cihazdan kazanılan bedel bu kadarken, Başkent’in farklı noktalarında 17 adet doğalgaz ve en az 35 adet su yükleme cihazı mevcut. Yani toplamda su ve doğalgaz için ayda 922 bin 500 TL eder. Cihazların bu kadar masrafı olmadığı halde bu kadar büyük kullanım bedeli meblağlarına tekabül etmesi, tüm yanlışlığı ortaya koyuyor” diye konuştu.