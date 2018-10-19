Keçiören'den Konya gezisi

Belediyenin fiziksel ve zihinsel engelliler ile aileleri için düzenlediği Konya gezisi unutulmaz bir anıya dönüştü. İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Müzesi, 5 bin yıllık tarihi Sille Köyünü gezen engelliler ve aileleri Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkürlerini iletti. Yıl boyunca Çanakkale’ye düzenlenecek 50 geziye 2 bin 250 kişi, Konya’ya yapılacak 106 geziye ise 4 bin 770 kişi katılacak. Her yıl düzenlenen gezilerde ziyaretçiler rehber eşliğinde Çanakkale Şehitliğini, Truva Atı’nı, Tarihe Saygı Anıtı’nı, Seddülbahir’i, müzeleri, Kilitbahir’i görme imkanı yakalıyor. Günü birlik olan gezilerde ziyaretçiler, Konya’nın da tarihi yerlerini ziyaret ederek Hz. Mevlana’nın yaşadığı topraklarda manevi dünyalarını zenginleştiriyor.​