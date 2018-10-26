Keçiören’in projeleri ortak akılla yönetilecek

Keçiören’in tüten bir bacası olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören, sanayisi olmayan bir ilçe olmasına rağmen kayda değer bir ekonomisi var. Bu ekonominin oluşmasında esnafımız vatandaşımız, iş adamlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız önemli rol üstleniyor. Bu anlamda Keçiören’in ekonomisinin nasıl yönetilmesi gerektiğine de ortak akılla karar vermekte fayda görüyorum. Çalıştayın sonunda ortaya çıkan raporla, en önemli hizmetlerimizi ve projelerimizi ne şekilde yöneteceğimize, önceliklerimizin ne olması gerektiğine daha rahat karar vereceğiz” diye konuştu.

ÇALIŞTAY VERİMLİ GEÇTİ

Keçiören İlçesi Ekonomik Beklenti Çalıştayı’nda planlanan ve yapımına başlanmış projelere ilişkin kapsamlı bir tespitin yapıldığını belirten Başkan Ak, “Belediye meclis üyelerinin, öğretim görevlilerinin, muhtarların, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, dernek temsilcilerinin ve iş adamlarının katılımcı olduğu çalıştayımız oldukça verimli geçti. Daha çok dinleyici pozisyonunda kalarak yatırımlarımıza ve projelerimize ilişkin fikir edinme fırsatı buldum” ifadelerini kullandı.