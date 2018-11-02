Kendileri küçük kalpleri büyük 

Güneşevler Kreşi öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri ile el ele vererek, Edirne’nin Havza İlçesi’nde bulunan Atatürk Anaokulu’nun kendileri gibi miniklere yardım eli uzattı. Okulun öğrencilerine kıyafet, oyuncak ve kitap yardımında bulunan minikler, yardımseverlikleriyle gönülleri ısıttı. Ailelerinin de desteğiyle kitap, kıyafet ve oyuncak dolu kolileri paketleyen minikler, bu sayede hem paylaşmanın önemini öğrendi, hem de yaşıtlarına örnek oldu.