KİD 10 yaşında
Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) 10’uncu kuruluş yıldönümünü düzenlenen bir gece ile kutladı.
Geceye, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı. Hiçbir menfaat gözetmeden bu güne kadar hizmet vermeye alışmış TED Ankara Kolejlileri’nin kurduğu KİD’in Başkanı Hakan Çınar, “En büyük farkımız duygu birlikteliği” dedi. Çınar, 2009 yılında 36 kurucu üye ile faaliyet göstermeye başlayan KİD’in önemli projeleri imza üyelerine sağladığı fayda birliktelikleriyle önemli sivil toplum kuruluşları arasında yerini aldığını söyledi. Katılımcıların da ilk günden bugüne kadar derneğin gelişimini değerlendirdiği toplantıda, gelecekte yapılması gereken konular hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.
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