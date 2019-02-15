Kitabevini yaşam alanına dönüştürdü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü dönemde ihtiyaçlarını karşılamak için kaldığı yurtta 42 yıl önce kitap satmaya başlayan 64 yaşındaki Fatih Yurdakul, mezun olduktan sonra kitabevi açmaya karar verdi. İlk kitabevini 1980’li yıllarda açan Yurdakul, burada hizmet verdiği 20 yıllık süreçte Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören gibi birçok önemli yazar ve şairi ağırlama fırsatı buldu. Daha çok kişiye ulaşmak için kitabevini Hamamönü’ndeki iki katlı tarihi Ankara evlerine taşıyan Yurdakul, ‘Hayalimdi’ dediği okuma ve dinlenme odası, çocuklara özel masal odasının bulunduğu mekanında, her yaştan kitapsevere hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor. Kitabevine uğrayanlar, ayrıca yemek tarifi kitaplarının bulunduğu bölümde, Yurdakul’un memleketi Kahramanmaraş’a ait yöresel ekşili çorba ve su böreğinden tatma fırsatı yakalıyor. Yazar Erdem Bayazıt’ın 1980’den sonra, düğün hediyesi olarak kendisine Zafer Çarşısı’ndaki kitabevini verdiğini belirten Yurdakul, bir süre sonra da Fatih Kitabevi’ni açtığını dile getirdi. Mekânını “Siyasetçilerin, bürokratların, kültür insanlarının, yazarların yani bugün hayatta olan ve olmayan birçok yazarın girip çıktığı bir mekandı” diye anlatan Yurdakul, “İlk dönemlerinde İsmet Özel Ankara’ya her geldiğinde doğrudan kitabevine gelirdi. Şair Arif Ay da aynı şekilde” ifadelerini kullandı.

KAPI HERKESE AÇIK

İnsanları kitapla, kültürle ve düşünceyle iç içe tutmanın hep yapmak istediği şey olduğunu ifade eden Yurdakul, “40 yıldır Fatih kitabevlerinin şöyle bir özelliği vardır, ‘falancacılar’ın yeri hiç olmadı, herkese kapıyı açık tuttu, mekanda küçük büyük herkes düşüncesini konuşabildi. Hayal ettiğim şey 42 yıl sonra bugünkü haline geldi. Asıl işimiz, kültüre, sanata, edebiyata ve düşünceye zemin oluşturup, bunu fiili halde insanlara sevdirmek” dedi.