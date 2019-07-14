Kızılay’ın cadde ve sokaklarına makyaj   

Selanik ve Tuna caddelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında deforme olan ve kullanılamayacak duruma gelen toplam bin metrekare kilitli taş zemin iyileştirmesi yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bir ay boyunca çalışmalarına devam edecek. 7 gün 24 saat çalışan ekipler, 2 vardiya halinde 8 ekiple birlikte yoğun bir mesai harcıyor. Kızılay bölgesinde ayrıca Mithatpaşa ve Ziya Gökalp caddelerindeki köprü altlarında kaldırım yenileme çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor.