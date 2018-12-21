Kızılderili Kabilesi Yenimahalle’de

Festival çerçevesinde Kızılderili Lakota Kabilesi’nin kültürel elçisi olan hikâye anlatıcısı, çember dansçısı, flüt çalan oyuncu Kevin Locke ve dansçıları ABD Güney Dakota’daki Standing Rock Reservation’dan Yenimahalle’ye geldi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne geldi.